Рональд Куман не розраховує на 22-річного правого вінгера, який може зіграти на будь-якій позиції в атаці. Наступного тижня Алекс Кольядо вирушить в інший клуб на правах оренди, повідомляє Sport.es.

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В останньому спарингу проти Штутгарта (3:0) іспанець не зіграв жодної хвилини. Це стало останньою краплею – Кольядо зрозумів, що не матиме ігрової практики і хоче змінити клубну прописку. Очікується, що Барселона віддасть таланта в один із європейських клубів. Пізніше Mundo Deportivo повідомив, що ним стане Брюгге, за який виступає українець Едуард Соболь.

Також видання стверджує, що позиція Кольядо сподобалася керівництву Барси. У той час, коли низка гравців тримаються за свої зарплати і не хочуть йти з клубу, кантерано сам попросив відпустити його в інший клуб, щоб мати ігрову практику. При цьому вінгер не хоче покидати Барсу остаточно.

Зауважимо, в активі Кольядо лише 2 матчі в чемпіонаті Іспанії за першу команду Барселони. А от у молодіжці він є лідером команди і її капітаном. Вінгер раніше відзначався кількома красивими голами – зокрема, прямим ударом з кутового, а також після розкішного сольного проходу в стилі Лео Мессі.