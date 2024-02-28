Саудовцы были очень активны в этом сезоне. Они привлекли ряд высококлассных игроков из Европы. Больше всего говорили о трансферах Карима Бензема и Неймара.

Хави сенсационно может изменить мнение об уходе из Барселоны – известно, что будет влиять на решение тренера

Ближайшим летом можно ожидать очередного трансферного наступления со стороны шейхов. Предложение из Саудовской Аравии уже получил полузащитник Барселоны Серхи Роберто. Клуб Аль-Кадисия хотел подписать легенду каталонцев, однако 32-летний футболист отклонил предложение.

Mundo Deportivo утверждает, что главной причиной решения капитана Барселоны стал не статус клуба, который его заинтересовал. По слухам, испанец отказался от трансфера по личным причинам. Его жена имеет израильские корни, и ей было бы некомфортно в мусульманской стране.

Контракт Роберто с Барселоной действует только до конца июня. Хави призывал к продлению контракта, но клуб пока что не предпринимал никаких шагов в этом направлении.

Окончательное решение по футболисту будет принимать новый тренер Барселоны. Сам футболист был бы заинтересован в переезде в MLS.

Серхи Роберто провел за Барселону 363 матча, забил 19 мячей и сделал 41 ассист.

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