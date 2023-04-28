У главного тренера Барселоны Хави будет больше кадрового пространства в матче чемпионата против Бетиса.

Андреас Кристенсен и Усман Дембеле попали в заявку на домашний поединок против "огурцов".

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Датчанин пропустил более месяца из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в игре за сборную. Дембеле не выходил на поле с конца января. Повреждение мышц бедра поначалу казалось несерьезным, но здоровье в который раз подвело "хрустального" француза.

Когда Кристенсен и Дембеле здоровы, то играют важную роль в команде Хави. Центрбек провел 25 матчей и отличился одним ассистом, а вингер может похвастаться 8+7 в 28 встречах. Игра с Бетисом запланирована на 29 апреля, начало в 22:00.

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