Недавно УЕФА сообщил, что начал расследование в отношении каталонского клуба из-за коррупционного скандала в связи с "делом Негрейры". Одной из санкций от европейской организации может быть отстранение от соревнований в Лиге чемпионов.

"Барселона не ПСЖ, у которого есть нефть и деньги": Тебас оценил вероятность возвращения Месси в Ла Лигу

Согласно информации Mundo Deportivo, в следующем сезоне Барселона сыграет в самом престижном турнире. Комитет, который должен предоставить лицензии до 15 мая, позволит "блаугранас" участвовать в Лиге чемпионов, поскольку пока нет четкой причины, чтобы отстранить команду. Если дисциплинарный комитет через некоторое время примет решение против каталонского клуба, на участие команды в турнире это уже не повлияет.

Напомним, за семь туров до конца чемпионата Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с отрывом от второй строчки на 11 баллов.

Лига Негрейры: Барса и Реал обесценили Примеру – грязные разборки и больше ничего