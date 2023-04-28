Головний тренер Барселони Хаві матиме більше кадрового простору у матчі чемпіонату проти Бетіса.

Андреас Крістенсен та Усман Дембеле потрапили до заявки на домашній поєдинок проти "огірків".

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Данець пропустив понад місяць через травму литкового м'язу, яку він отримав у грі за збірну. Дембеле не виходив на поле аж з кінця січня. Пошкодження м'язів стегна спочатку здавалося несерйозним, але здоров'я вкотре підвело "кришталевого" француза.

Коли Крістенсен і Дембеле здорові, то відіграють важливу роль у команді Хаві. Центрбек провів 25 матчів та відзначився одним асистом, а вінгер може похизуватися 8+7 у 28 зустрічах. Гра з Бетісом запланована на 29 квітня, початок о 22:00.

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