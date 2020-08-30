Культовый 10-й номер Барселоны может быстро получить нового владельца в случае трансфера Лионеля Месси из клуба.

Мартин Брейтвейт мечтает стать наследником Месси и получить 10-й номер, если трансфер аргентинца в другой клуб осуществится, сообщает 20 Minutos.

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Отметим, что под этим номером, кроме Месси, выступали много других легендарных игроков: Стоичков, Марадона, Ромарио, Ривалдо и Роналдиньо.

К слову, датчанин присоединился к Барселоны в феврале 2020 года, сыграл за "сине-гранатовых" 11 матчей и отметился забитым голом.

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