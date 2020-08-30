Культовий 10-й номер Барселони може швидко отримати нового власника у випадку трансферу Ліонеля Мессі з клубу.

Мартін Брейтвейт мріє стати спадкоємцем Мессі та отримати 10-й номер, якщо трансфер аргентинця в інший клуб здійсниться, повідомляє 20 Minutos.

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Зазначимо, що під цим номером, окрім Мессі, виступали багато інших легендарних гравців: Стоїчков, Марадона, Ромаріо, Рівалдо та Роналдінью.

До слова, данець приєднався до Барселони в лютому 2020 року, відіграв за "синьо-гранатових" 11 матчів та відзначився забитим голом.

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