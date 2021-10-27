Барселона и звезды Примеры поддержали австралийского футболиста-гея, сделавшего каминг-аут
17:01 - Читати українською
В Испании с одобрением восприняли поступок полузащитника Аделаиды Юнайтед Джошуа Кавалло.
Барселона в своих соцсетях поддержала 22-летнего игрока, публичного объявившего о своей сексуальной ориентации.
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"Спасибо, Джошуа, за этот большой шаг вперед. Твое мужество способствует нормализации разнообразия в мире спорта", – говорится в публикации. Австралийца поддержали Жерар Пике, Антуан Гризманн и другие ведущие игроки Примеры.
Напомним, сейчас Кавалло – это единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов.
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