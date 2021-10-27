"Пора сказать нечто очень личное. Я футболист и я гей. Когда я рос, мне приходилось это скрывать, чтобы не быть униженным. Боялся быть униженным просто потому, что я гей. Ты скрываешь свое настоящее естество, чтобы не потерять детскую мечту. Все, чего я желаю – играть в футбол и быть принятым, как все остальные.

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Я устал пытаться показывать свои лучшие способности и жить этой фальшивой жизнью, скрывать свои чувства. Это очень тяжело, я никому не пожелаю такого опыта. Я думал, что люди будут думать обо мне иначе, когда все узнают. Они станут относиться ко мне по-другому. Они могли бы говорить обо мне плохие вещи или высмеивать меня.

Но это не так. Я увидел реакцию своих близких, любимых, партнеров, тренеров – просто фантастика! Они заставили меня задуматься, почему я скрывал это так долго. Теперь я хочу вдохновлять и показывать другим людям – это нормально быть геем и играть в футбол. Ты имеешь право быть собой, не надо принимать вид другого. Я – Джош Кавалло, я футболист и я с гордостью публично заявляю, что я гей", – записал видеообращение 21-летний хавбек. Sky Sports добавляет, что сейчас это единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов.

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