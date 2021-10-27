Барселона у своїх соцмережах підтримала 22-річного гравця, який публічного оголосив про свою сексуальну орієнтацію.

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"Дякуємо, Джошуа, за цей великий крок вперед. Твоя мужність сприяє нормалізації різноманітності у світі спорту", – йдеться в публікації. Австралійця підтримали Жерар Піке, Антуан Грізманн та інші провідні гравці Прімери.

Нагадаємо, наразі Кавалло – це єдиний відкритий гей серед професіональних гравців найвищих дивізіонів.

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