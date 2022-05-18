Форвард Баварии Роберт Левандовски каждый день становится ближе к переходу в испанский гранд.

33-летний поляк согласовал с Барселоной условия личного контракта, он будет рассчитан до 2025 года, утверждает Николо Скира.

Мбаппе и Левандовски – Лапорта озвучил нереальные условия для трансфера в Барселону

Руководству "блаугранас", чтобы окончательно закрыть трансфер, нужно договариваться с Баварией по сумме выкупа Роберта. Его контракт с мюнхенцами рассчитан еще на один сезон, а Transfermarkt оценивает в 50 миллионов евро.

Сезон 2021/22 стал для Левандовски восьмым в составе Баварии, с которой он выиграл 19 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов. В общей сложности Роберт сыграл за клуб из Мюнхена 374 матча (344 гола и 72 ассиста).