Барселона и Ювентус готовы арендовать 32-летнего габонца до конца сезона, утверждает The Athletic.

Барселона хочет сбросить балласт к закрытию трансферного окна – известен список из 3 "друзей" Дембеле

Обамеянг досрочно покинул Кубок Африки из-за проблем с сердцем, так и не сыграв ни одного матча. Из-за нарушения дисциплины нападающий уже больше месяца не попадает и в заявку Арсенала. Барса и Ювентус настроены рискнуть с приглашением нападающего. Проблемой может стать его огромная зарплата – 350 тысяч фунтов в неделю. Вероятно, Арсеналу придется продолжить выплачивать часть, чтобы избавиться от опального капитана.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел 15 матчей, в которых отличился 7 голами и 2 ассистами.

Автобіографія Озіла: коли змирився з поразкою Шахтарю у фіналі Кубка УЄФА і чому перейнявся ув'язненням Юлії Тимошенко