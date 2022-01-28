У Барселоны есть несколько дней, чтобы подыскать новые команды ненужным игрокам.

Усман Дембеле получил 3 "братьев по несчастью" – Пенья, Мингеса и Пуч, сообщает Sport.es.

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Барселона хочет оставить как можно больше места в зарплатной ведомости перед приглашением новичков. Первоочередная задача – продать Дембеле, но и трем воспитанникам лучше искать новое место работы. У голкипера Пеньи нет шансов за спинами тер Штегена и Нето, защитник Мингеса никак не прогрессирует, а хавбек Пуч уже несколько сезонов не может оправдать выданные авансы.

Добавим, что контракт Дембеле завершается этим летом, а всей тройки выпускников Ла Масии – годом позже.

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