Барселона та Ювентус готові орендувати 32-річного габонця до кінця сезону, стверджує The Athletic.

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Обамеянг достроково покинув Кубок Африки через проблеми зі серцем, так і не зігравши жодного матчу. Через порушення дисципліни нападник вже понад місяць не потрапляє і до заявки Арсенала. Втім, Барса та Ювентус налаштовані ризикнути із запрошенням нападника. Проблемою може стати його велетенська зарплата – 350 тисяч фунтів на тиждень. Ймовірно, Арсеналу доведеться продовжити виплачувати частину, щоб позбутися опального капітана.

У нинішньому сезоні Обамеянг провів 15 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.

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