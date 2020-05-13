Барселона та Інтер узгодили формулу трансферу Лаутаро – угоду можуть закрити до кінця травня

Трансфер аргентинського нападника Інтера Лаутаро Мартінеса в Барселону все ближчий.

Каталонці розраховують остаточно узгодити перехід до кінця травня. Клубам нарешті вдалося досягти консенсусу щодо формули угоди, повідомляє Sport.es.

Барселона готова відмовитися від Лаутаро та схиляється до підписання іншого форварда

За інформацією видання, Інтер отримає за свого гравця 60 мільйонів євро та двох футболістів "синьо-гранатових". Очікується, що ними стануть Артуро Відаль та Нелсон Семеду, однак можливі й інші варіанти

Раніше міланці вимагали за Лаутаро 111 млн євро – суму відступних, прописану в його контракті. Сам аргентинець домовився з іспанцями про особистий контракт ще в лютому. До слова, в нинішньому сезоні форвард провів за "нерадзуррі" 31 матч у всіх турнірах і забив 16 м'ячів.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко