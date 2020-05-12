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Барселона готова отказаться от Лаутаро и склоняется к подписанию другого форварда

11:48 136 Читати українською
Барселона готова отказаться от Лаутаро и склоняется к подписанию другого форварда
Лаутаро Мартинес / ФК Интер

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер стал альтернативным вариантом для "блаугранас", которые отчаянно пытаются подписать центрфорварда.

Не секрет, что приоритетным вариантом для Барселоны является нападающий Интера Лаутаро Мартинес, который и сам хочет перебраться в ряды "блаугранас". Впрочем, желание как каталонцев, так и самого игрока еще ничего не значит – достаточно вспомнить прошлогодний пример с трансферной сагой имени Неймара.

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Учитывая трудности в переговорах с Интером, Барса готова рассмотреть вариант подписания нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера, клаусула которого составляет 60 млн евро против 111 за Лаутаро. Это может стать решающим фактором в выборе форварда, который станет основным кандидатом на переезд в Испанию, сообщает Mundo Deportivo.

Также на 24-летнего форварда сборной Германии претендует Ливерпуль, который раньше называли фаворитом в борьбе за Вернера. Каталонцы готовы включить в сделку некоторых своих футболистов – среди них называют Ивана Ракитича, Артура, Самюэля Умтити и Артуро Видаля.

Контракт Вернера с РБ Лейпциг рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне форвард забил 27 голов и отдал 12 ассистов в 36 матчах.

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