Барселона готова отказаться от Лаутаро и склоняется к подписанию другого форварда

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер стал альтернативным вариантом для "блаугранас", которые отчаянно пытаются подписать центрфорварда.

Не секрет, что приоритетным вариантом для Барселоны является нападающий Интера Лаутаро Мартинес, который и сам хочет перебраться в ряды "блаугранас". Впрочем, желание как каталонцев, так и самого игрока еще ничего не значит – достаточно вспомнить прошлогодний пример с трансферной сагой имени Неймара.

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Учитывая трудности в переговорах с Интером, Барса готова рассмотреть вариант подписания нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера, клаусула которого составляет 60 млн евро против 111 за Лаутаро. Это может стать решающим фактором в выборе форварда, который станет основным кандидатом на переезд в Испанию, сообщает Mundo Deportivo.

Также на 24-летнего форварда сборной Германии претендует Ливерпуль, который раньше называли фаворитом в борьбе за Вернера. Каталонцы готовы включить в сделку некоторых своих футболистов – среди них называют Ивана Ракитича, Артура, Самюэля Умтити и Артуро Видаля.

Контракт Вернера с РБ Лейпциг рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне форвард забил 27 голов и отдал 12 ассистов в 36 матчах.

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