Поединок между двумя бывшими клубами легенды состоится 14 декабря этого года, сообщает официальный сайт каталонцев.

Роналду впереди Месси, а Марадона даже не в пятерке – математик сформировал топ-10 лучших игроков

Команды встретятся на 25-тысячном стадионе, который расположен в саудовском городе Эр-Рияд. Марадона провел за Барселону два года (1982-1984), в течение которых наиграл 36 матчей и забил 22 гола. В составе Бока Хуниорс нападающий имел два периода – 1981-1982 и 1995-1997 гг. Всего за аргентинский гранд он сыграл 70 матчей и оформил 35 голов.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября прошлого года, когда ему было 60.

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