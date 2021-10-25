Поєдинок між двома колишніми клубами легенди відбудеться 14 грудня цього року, повідомляє офіційний сайт каталонців.

Роналду попереду Мессі, а Марадона навіть не в п'ятірці – математик сформував топ-10 найкращих гравців

Команди зустрінуться на 25-тисячному стадіоні, який розташований в аравійському місті Ер-Ріяд. Марадона провів за Барселону два роки (1982-1984), упродовж яких награв 36 матчів та забив 22 голи. У складі Бока Хуніорс нападник мав два періоди – 1981-1982 і 1995-1997 рр. Загалом за аргентинський гранд він відіграв 70 матчів та оформив 35 голів.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада минулого року, коли йому було 60.

AD10S