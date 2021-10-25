Барселона і Бока Хуніорс розіграють Кубок Марадони
19:21 - Читать на русском
Барселона та Бока Хуніорс вшанують пам'ять Дієго Марадони товариським матчем.
Поєдинок між двома колишніми клубами легенди відбудеться 14 грудня цього року, повідомляє офіційний сайт каталонців.
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Команди зустрінуться на 25-тисячному стадіоні, який розташований в аравійському місті Ер-Ріяд. Марадона провів за Барселону два роки (1982-1984), упродовж яких награв 36 матчів та забив 22 голи. У складі Бока Хуніорс нападник мав два періоди – 1981-1982 і 1995-1997 рр. Загалом за аргентинський гранд він відіграв 70 матчів та оформив 35 голів.
Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада минулого року, коли йому було 60.
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