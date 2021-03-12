Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро не молодеет и в лагере "горожан" это понимают.

Молодой нападающий Атлетико Жоау Фелиш заинтересовал селекционеров Манчестер Сити, сообщает Eurosport.

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За португальцем "горожане" следят еще со времен его выступлений за Бенфику. Руководство Сити видит в Жоау достойную замену 32-летнему Серхио Агуэро, который в последнее время часто страдает от травм.

Летом 2019-го Атлетико приобрел Фелиша за 127 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги португалец провел 23 матча, в которых отметился 7-ю голами и 4-мя ассистами.

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