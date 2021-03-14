Переїзд 32-річного аргентинця до столиці Каталонії – вирішена справа. Принаймні у цьому переконане іспанське видання AS.

Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро в Атлетіко

За інформацією джерела, президент Барселони Жоан Лапорта вже узгодив з Агуеро контракт, який буде розрахований на два сезони. Зазначається, що угода поки не підписана лише через те, що тимчасове керівництво клубу ще не встигло передати повноваження. Нагадаємо, вибори відбулися 7 березня.

Окрім того, трансфер Агуеро не зачиняє двері для більш амбітної цілі Лапорти, який налаштований привезти в Іспанію Ерлінга Холанда. До того ж за перехід Серхіо платити не доведеться. Його угода з Ман Сіті завершується вже цього літа, і до нової команди аргентинець приєднається на правах вільного агента.

До слова, Агуеро захищає кольори "містян" упродовж ось уже десяти сезонів. За цей час він встиг зіграти 383 матчі та забити 257 голів, що робить його найрезультативнішим футболістом за всю історію команди, з якою він завоював 13 трофеїв.

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