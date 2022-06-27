Каталонцы просили "красных дьяволов" включить 29-летнего центрбека в рамках трансфера Фрэнки де Йонга, утверждает The Sun.

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В течение прошлого сезона Магуайр регулярно ошибался, за что подвергался сокрушительной критике. Впрочем, новый тренер МЮ Эрик Тен Хаг верит в защитника и не планирует его отпускать этим летом. Англичане настроены заплатить за де Йонга "чистыми" деньгами.

Добавим, что Магуайр остается самым дорогим защитником мира – 3 года назад "красные дьяволы" отдали Лестеру 87 млн евро.

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