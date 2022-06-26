МЮ проявлял интерес к 25-летнему нидерландцу после подписания контракта с новым тренером – Эриком Тен Хагом. Недавно в переговорном процессе произошел прорыв, утверждает The Telegraph .

Ван Гал назвал стоимость де Йонга, которым интересуется Манчестер Юнайтед

Стороны близки к завершению трансфера, поэтому можно ожидать, что Фрэнки станет первым новичком эры Тен Хага. Манкунианцам хавбек обойдется в 80 миллионов евро. Первое предложение Юнайтед было в размере 65 млн, но Барселона его отклонила, потому что стремилась заработать 85 миллионов. Нынешняя сумма является компромиссной.

"Красные дьяволы" ожидают, что переход закроют до конца грядущей недели без проблем. Таким образом, первое серьезное пожелание нового тренера будет исполнено.

Напомним, Фрэнки де Йонг перебрался в Барселону из Аякса в 2019-м, где играл под руководством Тен Хага. За каталонцев хавбек наиграл 138 матчей (12 голов и 17 ассистов).

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд