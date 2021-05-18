На каталонский коллектив ожидают серьезные изменения уже во время грядущего межсезонья.

Президент Барселоны Жоан Лапорта на Festa de l 'Esport Català заявил, что команду ожидают изменения. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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"В мужском футболе мы вступим в процесс перестройки, ведь игровой цикл завершился. Мы работаем над этим и стараемся быть эффективными", – сказал Лапорта в своем выступлении.

Ранее сообщалось, что Барселона готова распрощаться с 14-ю игроками, чтобы улучшить финансовое положение клуба. Что касается Лионеля Месси, то он, скорее всего, продолжит выступления за "блаугранас".

Напомним, команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в чемпионате окончательно потеряла шансы на титул. "Кулес" занимают третье место в Ла Лиге, отставая на семь очков от Атлетико Мадрид и на пять – от Реала.

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