Месси повторил уникальный рекорд Роналдиньо

Забитый со штрафного гол в ворота Вильярреала в матче 30-го тура испанской Ла Лиги (4:4) стал особенным для нападающего Барселоны Лионеля Месси.

Этот мяч стал для аргентинца уже шестым, забитым со штрафного, и позволил сравняться по количеству подобных голов с Роналдиньо, сообщает Bleacher Report.

Вильярреал – Барселона – 4:4 – видео голов и обзор матча

В сезоне 2006/07 легендарный бразилец тоже 6 раз забил ударом со штрафного в матчах Примеры. Всего в том сезоне "Волшебник" забил 24 мяча. К слову, у Лионеля Месси в текущем сезоне в активе уже 32 гола.

Напомним, что Ронадиньо выступал за Барселону в 2003-2008 гг. и завоевал с "блаугранас" 5 трофеев, в частности, победил в Лиге чемпионов в сезоне 2005/06. Также он был награжден "Золотым мячом" в 2005 году.