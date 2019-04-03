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Месси повторил уникальный рекорд Роналдиньо

17:58 138 Читати українською
Месси повторил уникальный рекорд Роналдиньо
Роналдиньо и Месси / фото из соцсетей

Забитый со штрафного гол в ворота Вильярреала в матче 30-го тура испанской Ла Лиги (4:4) стал особенным для нападающего Барселоны Лионеля Месси.

23’ Сэмюэль Чуквуэзе
50’ Токо Экамби
62’ Висенте Иборра
80’ Карлос Бакка
86’ Альваро Гонсалес
 
Филиппе Коутиньо 12’
Малком 16’
Лионель Месси 90’
Луис Суарес 94’

Этот мяч стал для аргентинца уже шестым, забитым со штрафного, и позволил сравняться по количеству подобных голов с Роналдиньо, сообщает Bleacher Report.

Вильярреал – Барселона – 4:4 – видео голов и обзор матча

В сезоне 2006/07 легендарный бразилец тоже 6 раз забил ударом со штрафного в матчах Примеры. Всего в том сезоне "Волшебник" забил 24 мяча. К слову, у Лионеля Месси в текущем сезоне в активе уже 32 гола.

Напомним, что Ронадиньо выступал за Барселону в 2003-2008 гг. и завоевал с "блаугранас" 5 трофеев, в частности, победил в Лиге чемпионов в сезоне 2005/06. Также он был награжден "Золотым мячом" в 2005 году.

Теги
Испания Роналдиньо Роналдиньо Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Рекорды Вильярреал - Барселона
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