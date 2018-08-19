Месси продемонстрировал класс уже в первом матче Примеры 2018/19 – почему Барселона может надеяться на "Золотой дубль"

Лионель Месси продемонстрировал настоящую феерию в матче 1 тура чемпионата Испании 2018/19 Барселона – Алавес, добавив болельщикам несколько причин для оптимизма.

Лионель Месси оформил дубль в первом же матче чемпионата Испании 2018/19. Аргентинец дважды поразил ворота Алавеса, а матч завершился уверенной победой Барселоны со счетом 3:0.

Барселона – Алавес – 3:0 – видео голов и обзор матча

Месси мог забить еще больше, однако дважды гостей спасал каркас ворот – сначала поперечина, потом стойка. Несмотря на не слишком большую благосклонность Фортуны, лидер Барсы все же сумел стать героем матча. Интересно, что Месси стал первым игроком Примеры в XXI веке, который забил в 15-м сезоне подряд.

Кроме исторического 6000-гола каталонцев в Примере Месси дал поклонникам каталонцев еще один повод для оптимизма. Дело в том, что когда Лео забивает первый гол Барселоны в Примере, то команда завершает сезон триумфом – победой в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Такое случалось уже трижды – в сезоне 2008/09, 2010/11 и 2014/15. Тогда Месси открывал счет забитым голам каталонцев в чемпионате Испании, а Барселона по итогам сезона выигрывала минимум 2 трофея, отмечает Mister Chip.

ATENCIÓN



Siempre que Messi marca el primer gol del Barça en #LaLiga (2008-09, 2010-11 y 2014-15) termina el curso con doblete Liga + Copa de Europa o con triplete. pic.twitter.com/p4r6Ri17TQ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 18 серпня 2018 р.

Кроме того, интересен еще один факт. Первый гол Месси стал для Барселоны 6000-м в Ла Лиге, из них на счету аргентинца 384 – это больше 6% всех мячей команды. К слову, 9 лет назад Месси забил и 5000-й гол Барселоны – жертвой стал Расинг.

Месси уже в первом матче чемпионата дал понять, что уход Роналду Примеры никоим образом не повлиял на уровень его мотивации. Интересно, сумеет ли кто-то при отсутствии Криштиану бросить вызов Лионелю в гонке бомбардиров Примеры, учитывая просто невероятную форму Месси уже на старте сезона.

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