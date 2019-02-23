Барселона хочет летом бесплатно подписать Филипе Луиса

Защитник Атлетико и сборной Бразилии Филипе Луис летом может перейти в Барселону.

Каталонцы планируют подписать 33-летнего футболиста летом 2019 года, когда он станет свободным агентом и сможет присоединиться к новому клубу бесплатно, сообщает Mundo Deportivo.

Филипе Луис не договорился с Атлетико о новом контракте и покинет команду

Руководство Барселоны видит в Луисе дублера левого защитника Жорди Альбы. Отмечается, что конкуренцию "сине-гранатовым" в борьбе за подписание игрока может составить Ювентус.

Луис выступает за Атлетико с лета 2010 года, при этом провел сезон 2014/15 в составе Челси, откуда через год вернулся в мадридский клуб. В сезоне-2018/19 бразилец провел 20 матчей за Атлетико во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 2 голевые передачи.

От Буффона до Роббена – символическая сборная игроков, которые летом 2019 года могут стать свободными агентами