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Барселона хоче влітку безкоштовно підписати Філіпе Луїса

07:30 312 Читать на русском
Барселона хоче влітку безкоштовно підписати Філіпе Луїса
Філіпе Луїс / фото із соцмереж

Захисник Атлетіко і збірної Бразилії Філіпе Луїс влітку може перейти в Барселону.

Каталонці планують підписати 33-річного футболіста влітку 2019 року, коли той стане вільним агентом і зможе приєднатися до нового клубу безкоштовно, повідомляє Mundo Deportivo.

Філіпе Луїс не домовився з Атлетіко про новий контракт та покине команду

Керівництво Барселони бачить в Луїсі дублера лівого захисника Жорді Альби. Відзначається, що конкуренцію "синьо-гранатовим" в боротьбі за підписання гравця може скласти Ювентус.

Луїс виступає за Атлетіко з літа 2010 року, при цьому провів сезон 2014/15 у складі Челсі, звідки через рік повернувся в мадридський клуб. У сезоні-2018/19 бразилець провів 20 матчів за Атлетіко у всіх турнірах, забивши 2 м'ячі і віддавши 2 гольові передачі.

Від Буффона до Роббена – символічна збірна гравців, які влітку 2019 року можуть стати вільними агентами

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