Каталонский клуб хочет поскорее сократить зарплатную ведомость и заработать денег. После прихода Гюндогана и Мартинеса на контракте в первой команде находятся 30 игроков, хотя Хави вполне хватит и 23. Руководитель Барсы ожидает еще 2 новичков, а 8 футболистов рискуют покинуть Камп Ноу в ближайшие недели. Издание AS раскрывает их фамилии и ситуации.

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– Ферран Торрес, Франк Кессье и Эрик Гарсия – опытные игроки, недавно присоединившиеся к Барсе, но проявившие себя не слишком ярко. Клуб охотно выслушает любые предложения по всей тройке.

– Клеман Лангле и Сержиньо Дест. Прошлый сезон провели в аренде за Тоттенхэм и Милан соответственно. "Шпоры" еще могут выкупить француза, а вот американец "россонери" точно не пригодится. Барса хотела бы окончательной продажи обоих.

– Эз Абде, Нико Гонсалес, Алекс Кольядо и Пабло Торре – молодежь, которой лучше набираться опыта в другом месте. Абде неплохо отыграл прошлую кампанию за Осасуну и имеет шанс остаться в Барсе. Остальным пока рано выступать в команде Хави.

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