Сердце бывшего полузащитника Интера, Сампдории и Барселоны Луиса Суареса Мирамонтеса остановилось в возрасте 88 лет. Об этом сообщил миланский клуб в своих соцсетях.

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Суарес – воспитанник Депортиво. Свою карьеру он начал в 1953 году. Проведя всего один сезон в родном клубе, он перебрался в Барселону. Вместе с каталонцами полузащитник завоевал титул чемпиона Испании, а также дважды становился обладателем Кубка ярмарок и Кубка Испании. Хорошие выступления Суареса за Барселону были отмечены самой ценной наградой – "Золотым мячом", полученным в 1960 году.

В 1961 году Луис Суарес перешёл в Интер. В составе миланской команды он выступал девять лет. За это время полузащитник трижды стал чемпионом страны, а также дважды выигрывал Кубок чемпионов УЕФА и Межконтинентальный кубок.

За сборную Испании Суарес дебютировал в 1953 году. Он дважды участвовал в чемпионатах мира и вместе с национальной командой стал победителем Евро-1964.

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