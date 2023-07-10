Каталонський клуб хоче якомога швидше скоротити зарплатну відомість і заробити грошей. Після приходу Гюндогана і Мартінеса на контракті у першій команді перебувають аж 30 гравців, хоча Хаві цілком вистачить і 23. Керманич Барси очікує ще 2 новачків, а 8 футболістів ризикують покинути Камп Ноу у найближчі тижні. Видання AS розкриває їхні прізвища та ситуації.

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– Ферран Торрес, Франк Кессьє і Ерік Гарсія – досвідчені гравці, які не так давно приєдналися до Барси, але проявили себе не надто яскраво. Клуб охоче вислухає будь-які пропозиції щодо всієї трійки.

– Клеман Лангле та Сержиньйо Дест. Минулий сезон провели в оренді за Тоттенхем і Мілан відповідно. "Шпори" ще можуть викупити француза, а от американець "россонері" точно не знадобиться. Барса хотіла б остаточного продажу обох.

– Ез Абде, Ніко Гонсалес, Алекс Кольядо і Пабло Торре – молодь, якій краще набиратися досвіду в іншому місці. Абде непогано відіграв минулу кампанію за Осасуну і має шанс залишитися в Барсі. Решті ж поки зарано виступати у команді Хаві.

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