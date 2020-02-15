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Барселона – Хетафе: стартовые составы на центральный матч 24-го тура Ла Лиги

16:10 59 Читати українською
Барселона – Хетафе: стартовые составы на центральный матч 24-го тура Ла Лиги
Барселона – Хетафе / онлайн-трансляция

Барселона принимает Хетафе в рамках 24-го тура Примеры. Составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на Футбол 24.

 

Поединок Барселона – Хетафе как и онлайн-трансляция начнется в 17:00. Хозяева в случае победы могут временно возглавить турнирную таблицу, ведь Реал оторвался лишь на три очка, а по дополнительным показателям Барса впереди. Хетафе подходит к матчу на неожиданной для себя третьей строчке турнирной таблицы и не намерен упускать шанс сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Испания Барселона Барселона Барселона - Хетафе Хетафе Хетафе
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