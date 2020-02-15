Барселона – Хетафе: онлайн-трансляція центрального матчу 24-го туру Ла Ліги – як це було

Барселона приймала Хетафе в рамках 24-го туру Прімери. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію можна було знайти у цій новині на Футбол 24.

Поєдинок Барселона – Хетафе як і онлайн-трансляція розпочався о 17:00. Господарі у випадку перемоги могли тимчасово очолити турнірну таблицю, адже Реал відірвався лише на три очки, а за додатковими показниками Барса попереду. Хетафе підходить до матчу на несподіваній для себе третій сходинці турнірної таблиці і не має наміру втрачати шанс зіграти у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Барселона у важкій дуелі здолала Хетафе та наздогнала Реал

The starting 1️⃣1️⃣ for #BarçaGetafe! — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020