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Барселона – Хетафе: онлайн-трансляція центрального матчу 24-го туру Ла Ліги – як це було

15 лютого 16:55 627 Читать на русском
Барселона – Хетафе: онлайн-трансляція центрального матчу 24-го туру Ла Ліги – як це було
Барселона – Хетафе / онлайн-трансляція

Барселона приймала Хетафе в рамках 24-го туру Прімери. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію можна було знайти у цій новині на Футбол 24.

34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
 
Анхель 66’
34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
66’ Анхель

Поєдинок Барселона – Хетафе як і онлайн-трансляція розпочався о 17:00. Господарі у випадку перемоги могли тимчасово очолити турнірну таблицю, адже Реал відірвався лише на три очки, а за додатковими показниками Барса попереду. Хетафе підходить до матчу на несподіваній для себе третій сходинці турнірної таблиці і не має наміру втрачати шанс зіграти у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Барселона у важкій дуелі здолала Хетафе та наздогнала Реал

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Барселона - Хетафе Хетафе Хетафе
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