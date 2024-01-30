Барселона готовится к революционным изменениям на 200 млн – известны первые жертвы большой перестройки
Уход главного тренера Барселоны Хави повлечет серьезные кадровые перестановки.
"Блаугранас" сменят наставника после завершения сезона. Чтобы перестроить команду под нового тренера, Барселоне придется продать нескольких игроков. В общем каталонцам нужно собрать от будущих трансферов 200 миллионов евро.
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Как сообщает Sport.es, первыми жертвами кадровых перестановок в составе станут те игроки, у которых заканчиваются контракты. Серхи Роберто и Маркос Алонсо не продолжат выступать за Барселону. Также ожидается уход одного или двух защитников. Но в этом случае все будет зависеть от желания игроков, а все предложения будут детально рассмотрены.
Что касается аренды Жоау Канселу и Жоау Фелиша, то Деку рассчитывает, что они останутся в команде.
Напомним, Барселона сейчас находится на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 44 баллами.
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