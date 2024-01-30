"Блаугранас" сменят наставника после завершения сезона. Чтобы перестроить команду под нового тренера, Барселоне придется продать нескольких игроков. В общем каталонцам нужно собрать от будущих трансферов 200 миллионов евро.

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Как сообщает Sport.es, первыми жертвами кадровых перестановок в составе станут те игроки, у которых заканчиваются контракты. Серхи Роберто и Маркос Алонсо не продолжат выступать за Барселону. Также ожидается уход одного или двух защитников. Но в этом случае все будет зависеть от желания игроков, а все предложения будут детально рассмотрены.

Что касается аренды Жоау Канселу и Жоау Фелиша, то Деку рассчитывает, что они останутся в команде.

Напомним, Барселона сейчас находится на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 44 баллами.

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