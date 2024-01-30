"Блаугранас" змінять наставника після завершення сезону. Щоб перебудувати команду під нового тренера, Барселоні доведеться продати кількох гравців. Загалом каталонцям потрібно зібрати від майбутніх трансферів 200 мільйонів євро.

Гвардіола зробив сенсаційну заяву щодо можливого повернення в Барселону

Як повідомляє Sport.es, першими жертвами кадрових перестановок у складі стануть ті гравці, в яких закінчуються контракти. Серхі Роберто та Маркос Алонсо не продовжать виступати за Барселону. Також очікується відхід одного або двох захисників. Але у цьому випадку все залежатиме від бажання гравців, а всі пропозиції будуть детально розглянуті.

Що стосується оренд Жоау Канселу та Жоау Феліша, то Деку розраховує, що вони залишаться в команді.

Нагадаємо, Барселона наразі перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 44 балами.

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