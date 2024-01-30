Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, может ли вернуться в Барселону.

Как известно, наставник каталонцев Хави объявил, что покинет команду после завершения сезона. Пеп Гвардиола на пресс-конференции высказался относительно вероятного возвращения в Барселону.

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"Да, это возможно. Я могу тренировать здесь (в Манчестер Сити), или где угодно. Но если мне позвонит Барселона, я бы поехал в Барселону. Это мой клуб", – сказал наставник "горожан".

Напомним, что Хосеп Гвардиола работал в Барселоне с 2008 по 2012 годы. С каталонцами он завоевал 14 трофеев, включая три титула чемпиона Испании и два кубка Лиги чемпионов.

Действующее соглашение Пепа Гвардиолы с Манчестер Сити действует до 2025 года.

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