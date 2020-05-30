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Барселона готова снова отдать Коутиньо в аренду при одном условии

12:43 95 Читати українською
Барселона готова снова отдать Коутиньо в аренду при одном условии
Филиппе Коутиньо / ФК Барселона

Действующий чемпион Испании собирается существенно сэкономить даже в случае, если не сможет продать бразильского вингера.

Барселона не слишком рассчитывает на Коутиньо и готова избавиться от бразильца. Каталонцы рассчитывают получить за вингера минимум 80 млн евро, но в клубе понимают, что данная сумма является фактически нереальной в нынешних реалиях. Поэтому Барса готова отдать Коутиньо в аренду, но исключительно при соблюдении одного условия.

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Аренда Коутиньо будет стоить 10 млн евро, а клуб, который захочет подписать игрока сборной Бразилии, будет обязан взять на себя его зарплату, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, бразилец проводит сезон 2019/20 на правах аренды в мюнхенском клубе, но чемпион Германии отказался от выкупа вингера, который должен вернуться в Испанию. В его услугах заинтересованы клубы АПЛ – Арсенал, Лестер, Ньюкасл и Тоттенхэм.

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