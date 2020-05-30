Барселона готова знову віддати Коутінью в оренду за однієї умови

Чинний чемпіон Іспанії збирається суттєво зекономити навіть у випадку, якщо не зможе продати бразильського вінгера.

Барселона не надто розраховує на Філіппе Коутінью та готова позбутися бразильця. Каталонці розраховують отримати за вінгера щонайменше 80 млн євро, але в клубі розуміють, що дана сума є фактично нереальною в нинішніх реаліях. Тому Барса готова віддати Коутінью в оренду, але виключно при дотриманні однієї умови.

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Оренда Коутінью коштуватиме 10 млн євро, а клуб, який захоче підписати гравця збірної Бразилії, буде зобов'язаний взяти на себе його зарплатню, повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, бразилець проводить сезон 2019/20 на правах оренди в мюнхенському клубі, але чемпіон Німеччини відмовився від викупу вінгера, який повинен повернутися в Іспанію. У його послугах зацікавлені клуби АПЛ – Арсенал, Лестер, Ньюкасл та Тоттенхем.

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