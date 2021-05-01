Неймар стал главной целью Барселоны на летнее трансферное окно, утверждает RAC1 в своем твиттере. Интересно, что бразилец будто бы готов прибегнуть к любым мерам ради перехода.

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Уже состоялся первый этап переговоров, на котором парижане категорически отказались от трансфера. Отмечается, что Барселона планирует подписать Неймара за меньшую сумму, чем ту, которую она предлагала в прошлый раз – 130 млн евро и еще три игрока.

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К слову, Неймар перешел из Барсы в ПСЖ в 2017 году за 222 млн евро, закрепившись в статусе самого дорогого футболиста в истории. В нынешней кампании нападающий провел 25 матчей, в которых отметился 14 голами и 9 ассистами.

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