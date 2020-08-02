Барселона готова продать Ракитича в Севилью при одном условии

"Блаугранас" готовы отпустить Ивана Ракитича за 10 млн евро. 32-летний хорватский хавбек может вернуться в Севилью уже в текущее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Интер сделал официальное заявление относительно трансфера Месси

Именно переход в ряды нервионцев является приоритетом для вице-чемпиона мира-2018. В этом городе он познакомился с будущей женой, а цвета андалусийцев защищал в течение 3,5 лет. Барселона готова продать Ракитича именно в Севилью, ведь понимает желание полузащитника и не прочь пойти ему навстречу.

Каталонцы планируют омоложение состава и сокращение зарплатной ведомости, поэтому рассматривают вариант с продажей хорвата. Если нервионцы предложат 10 млн евро, Барселона отпустит игрока. Руководство клуба хорошо относится к Ракитичу, который, в отличие от того же Артура, всегда оставался профессионалом. Даже тогда, когда "блаугранас" хотели включить его в соглашение по Неймару летом прошлого года.

Заметим, хорват перебрался в Барсы летом 2014-го именно из Севильи за 18 млн евро. В сезоне 2019/20 Ракитич провел 41 матч, в котором забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

Іван Ракітіч. Хорватський хлопчисько до бару зайшов…