Барселона готова продати Ракітіча в Севілью за однієї умови

"Блаугранас" готові відпустити Івана Ракітіча за 10 млн євро. 32-річний хорватський хавбек може повернутися в Севілью вже у поточне трансферне вікно, повідомляє Mundo Deportivo.

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Саме перехід до лав нервіонців є пріоритетом для віце-чемпіона світу-2018. У цьому місті він познайомився з майбутньою дружиною, а кольори андалусійців захищав протягом 3,5 років. Барселона готова продати Ракітіча саме в Севілью, адже розуміє бажання півзахисника та не проти піти йому назустріч.

Каталонці планують омолодження складу та скорочення зарплатної відомості, тому розглядають варіант з продажем хорвата. Якщо нервіонці запропонують 10 млн євро, Барселона відпустить гравця. Керівництво клубу добре ставиться до Ракітіча, який, на відміну від того ж Артура, завжди залишався професіоналом. Навіть тоді, коли "блаугранас" хотіли включити його в угоду щодо Неймара влітку минулого року.

Зауважимо, хорват перебрався до Барси влітку 2014-го саме із Севільї за 18 млн євро. В сезоні 2019/20 Ракітіч провів 41 матч, у якому забив 1 гол та віддав 4 асисти.

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