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Интер сделал официальное заявление относительно трансфера Месси

10:48 - Читати українською
Интер сделал официальное заявление относительно трансфера Месси
Лионель Месси / ФК Барселона

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта развеял слухи о возможности перехода Лео Месси в ряды вице-чемпиона Италии.

Напомним, в последние дни в Италии вновь вспыхнули слухи о возможности перехода Лео Месси в Интер после переезда его отца в Милан. "Нерадзурри" якобы попытаются подписать форварда Барселоны через год – тогда у него истекает контракт с клубом.

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"Месси в Интере? Нужно быть реалистами – этот трансфер является утопией. Все хотят, чтобы Лео присоединился к нам, но я не хочу кормить фантазии, а это именно они. Стоит вернуться в реальность.

Конечно, он отличный футболист, но играет в составе Барселоны. Этот город и команда идеально подходят ему. Думаю, что Месси там и завершит карьеру", – цитирует Маротту Mundo Deportivo со ссылкой на Sky Sport Italia.

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