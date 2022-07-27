Де Йонг не собирается покидать Барселону и отказал Манчестер Юнайтед, который сделал самое выгодное предложение для каталонцев. Поэтому "блаугранас" рассматривают продажу тер Штегена, сообщает Diario Sport со ссылкой на Cadena SER.

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Называют сразу две причины – высокая зарплата (7 млн евро), которая должна вырасти еще в следующем сезоне. При этом отмечают, что результаты 30-летнего голкипера ухудшились в последних кампаниях.

В прошлом сезоне тер Штеген сыграл в 47 поединках во всех турнирах за Барселону, в которых пропустил 57 голов, а в 15 играх удержал свои ворота на замке.

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