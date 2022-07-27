Де Йонг не збирається покидати Барселону та вже відмовив Манчестер Юнайтед, який зробив найвигіднішу пропозицію для каталонців. Через це "блаугранас" розглядають продаж тер Штегена, повідомляє Diario Sport з посиланням на Cadena SER.

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Називають одразу дві причини – висока зарплатня (7 млн євро), яка має вирости ще у наступному сезоні. При цьому відзначають, що результати 30-річного голкіпера погіршились в останніх кампаніях.

В минулому сезоні тер Штеген зіграв у 47 поєдинках в усіх турнірах за Барселону, в яких пропустив 57 голів, а в 15 іграх втримав свої ворота на замку.

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