Барселона готова продати іншу зірку замість де Йонга
Невдалі спроби продати Френкі де Йонга змушують "блаугранас" до кардинальних рішень.
Де Йонг не збирається покидати Барселону та вже відмовив Манчестер Юнайтед, який зробив найвигіднішу пропозицію для каталонців. Через це "блаугранас" розглядають продаж тер Штегена, повідомляє Diario Sport з посиланням на Cadena SER.
Неймар постане перед судом незадовго до ЧС-2022 – зірці загрожує 2 роки в'язниці за махінації під час трансферу в Барсу
Називають одразу дві причини – висока зарплатня (7 млн євро), яка має вирости ще у наступному сезоні. При цьому відзначають, що результати 30-річного голкіпера погіршились в останніх кампаніях.
В минулому сезоні тер Штеген зіграв у 47 поєдинках в усіх турнірах за Барселону, в яких пропустив 57 голів, а в 15 іграх втримав свої ворота на замку.
Барселона і Ювентус розписали яскраву нічию – Дембеле забив два розкішні індивідуальні голи, Лєвандовскі знову мовчав