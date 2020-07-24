Барселона готова продать дюжину игроков

"Блаугранас" открыты к предложениям по 12-ти игрокам, утверждает Marca.
Отец Месси переехал в Милан – итальянская пресса анонсирует эпичный трансфер
Боссы каталонцев надеются разгрузить зарплатную ведомость перед новым сезоном. В список риска попали Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Иван Ракитич, Нето, Нелсон Семеду, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Артуро Видаль, Мартин Брейтуэйт, Карлес Аленья, Рафинья Алькантара и Жан-Клер Тодибо. Продажа большинства из этих игроков также позволит Барсе получить средства на усиление команды.
Отметим, что из упомянутого перечня игроками первой команды можно назвать лишь трио Ракитич-Семеду-Видаль.
Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх