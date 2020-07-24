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Барселона готова продать дюжину игроков

12:50 - Читати українською
Барселона готова продать дюжину игроков
Лионель Месси / AFP

Похоже, в ближайшее трансферное окно испанскую Барселону ожидает кадровая революция. Руководство клуба может отпустить более десятка исполнителей.

"Блаугранас" открыты к предложениям по 12-ти игрокам, утверждает Marca.

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Боссы каталонцев надеются разгрузить зарплатную ведомость перед новым сезоном. В список риска попали Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Иван Ракитич, Нето, Нелсон Семеду, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Артуро Видаль, Мартин Брейтуэйт, Карлес Аленья, Рафинья Алькантара и Жан-Клер Тодибо. Продажа большинства из этих игроков также позволит Барсе получить средства на усиление команды.

Отметим, что из упомянутого перечня игроками первой команды можно назвать лишь трио Ракитич-Семеду-Видаль.

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