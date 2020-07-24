Отец Месси переехал в Милан – итальянская пресса анонсирует эпичный трансфер

Прилет в Милан Хорхе Месси, отца лидера испанской Барселоны, изрядно взбудоражил местные СМИ. Они уже ждут усиления Серии А Лионелем Месси.

Месси с отцом / фото из соцсетей

Миланский Интер продолжает мечтать о трансфере аргентинца, сообщает Mundo Deportivo.

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Сеть Rai восприняла переезд Хорхе Месси, отца и одновременно агента лидера "блаугранас", как сигнал к возможному переходу 6-кратного обладателя "Золотого мяча" на Джузеппе Меацца. Потенциальный трансфер якобы должен состояться перед сезоном 2021/22. Окружение Месси, однако, опровергает эту информацию.

В свою очередь La Gazzetta dello Sport выяснила более прозаичную причину переезда Месси-старшего. Он лишь собирается воспользоваться налоговыми льготами Италии, где фискальная политика либеральнее Испании.

Ранее экс-президент "нерадзурри" Массимо Моратти не исключил перехода Месси в Интер, а нынешние боссы миланцев подтвердили интерес к аргентинцу.

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