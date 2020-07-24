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Барселона готова продати дюжину гравців

12:50 - Читать на русском
Барселона готова продати дюжину гравців
Ліонель Мессі / AFP

Схоже, в найближче трансферне вікно іспанську Барселону очікує кадрова революція. Керівництво клубу може відпустити понад десяток виконавців.

"Блаугранас" відкриті до пропозицій щодо 12-ти гравців, стверджує Marca.

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Боси каталонців сподіваються розвантажити зарплатну відомість перед новим сезоном. До списку ризику потрапили Філіппе Коутінью, Усман Дембеле, Іван Ракітіч, Нето, Нелсон Семеду, Самюель Умтіті, Хуніор Фірпо, Артуро Відаль, Мартін Брейтвейт, Карлес Аленья, Рафінья Алькантара та Жан-Клер Тодібо. Продаж більшості з цих гравців також дозволить Барсі отримати кошти на підсилення команди.

Відзначимо, що зі згаданого переліку гравцями першої команди можна назвати лише тріо Ракітіч-Семеду-Відаль.

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