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Барселона готова продать автора исторического гола – раньше его не отпустили за 65 млн

19:38 28 Читати українською
Барселона готова продать автора исторического гола – раньше его не отпустили за 65 млн
Лео Месси и Серхи Роберто / ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Серхи Роберто может сменить клуб уже ближайшим летом.

Будущее Серхи Роберто на Камп Ноу оказалось под большим вопросом. Еще в прошлом сезоне он считался неприкосновенным, но теперь "блаугранас" готовы отпустить своего воспитанника, в услугах которого якобы заинтересован Ювентус, сообщает Marca.

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Прошлым летом каталонцы не отпустили его в Италию за 65 млн евро. Сейчас ситуация изменилась – клубу нужны деньги, а потому Барса готова рассмотреть вариант с трансфером не только испанского хавбека, который может сыграть и справа в защите, но и других футболистов. Правда, судьба Роберто во многом зависит от Нелсона Семеду, ведь команду может покинуть только один из них.

К слову, именно Серхи Роберто забил решающий гол в ворота ПСЖ в матче 1/8 финала ЛЧ в 2017 году – тогда каталонцы после выездных 0:4 смогли победить 6:1 и пройти дальше.

Контракт воспитанника Барселоны рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 28-летний испанец забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 29 матчах.

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