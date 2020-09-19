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Переход Семеду может состояться в текущее трансферное окно. Барса якобы имеет несколько предложений от английских клубов относительно продажи защитника. Ранее интерес к Семеду приписывали Манчестер Сити и лондонскому Тоттенхэму. "Зеленый свет" на трансфер каталонцы могут дать уже в ближайшие дни.

К слову, в сезоне 2019/20 Нелсон Семеду провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.

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