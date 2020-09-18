Ливерпуль сделал предложение каталонскому клубу относительно их форварда Усмана Дембеле, сообщает издание Sport.es.

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Мерсисайдцы готовы взять 23-летнего француза в годичную аренду и полностью выплачивать ему зарплату. "Сине-гранатовые" пока не ответили на предложение англичан. Интересно, что ранее в лагере "блаугранас" рассматривали только полноценный трансфер Дембеле. Среди претендентов на Усмана называют также Манчестер Юнайтед.

Напомним, звездный нападающий присоединился к Барселоне в августе 2017-го, перейдя в лагерь каталонцев из дортмундской Боруссии за 138 млн евро. В ноябре 2019 года в матче против своего бывшего клуба в групповом этапе Лиги чемпионов он получил травму и выбыл на восемь месяцев – у форварда обнаружили проблемы с бедром, из-за которых пришлось делать операцию. Таким образом, в прошлом сезоне Дембеле успел провести за свою команду лишь 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Transfermarkt оценивает игрока в 56 млн евро.

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