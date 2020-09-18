Ливерпуль хочет подписать звездного форварда Барселоны
Нападающий сборной Франции Усман Дембеле может перебраться на Туманный Альбион.
Ливерпуль сделал предложение каталонскому клубу относительно их форварда Усмана Дембеле, сообщает издание Sport.es.
Салах стал главной целью Барселоны – друг Кумана дал сенсационный инсайд по звезде Ливерпуля
Мерсисайдцы готовы взять 23-летнего француза в годичную аренду и полностью выплачивать ему зарплату. "Сине-гранатовые" пока не ответили на предложение англичан. Интересно, что ранее в лагере "блаугранас" рассматривали только полноценный трансфер Дембеле. Среди претендентов на Усмана называют также Манчестер Юнайтед.
Напомним, звездный нападающий присоединился к Барселоне в августе 2017-го, перейдя в лагерь каталонцев из дортмундской Боруссии за 138 млн евро. В ноябре 2019 года в матче против своего бывшего клуба в групповом этапе Лиги чемпионов он получил травму и выбыл на восемь месяцев – у форварда обнаружили проблемы с бедром, из-за которых пришлось делать операцию. Таким образом, в прошлом сезоне Дембеле успел провести за свою команду лишь 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Transfermarkt оценивает игрока в 56 млн евро.
Барселона прогоняет Суареса ради Месси, а ночной кошмар Украины уже "качает" права – на Камп Ноу воюют за деньги