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Ліверпуль хоче підписати зіркового форварда Барселони

Перехід Семеду може відбутися у поточне трансферне вікно. Барса нібито має кілька пропозицій від англійських клубів щодо продажу оборонця. Раніше інтерес до Семеду приписували Манчестер Сіті та лондонському Тоттенхему. "Зелено світло" на трансфер каталонці можуть дати вже в найближчі дні.

До слова, в сезоні 2019/20 Нелсон Семеду провів 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 6 результативних передач.

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